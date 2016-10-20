В понедельник 3 октября с.г. Андрей Подолякин, судья Центрального районного суда Хабаровска, два часа читал приговор по делу рейдеров, захвативших в городе ОАО «Союзпечать». Александр Миронов и Александр Сильниченко обвинялись по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.
Создав условия для банкротства «Союзпечати», обманным путем рейдеры получили доступ к многомиллионным объектам недвижимости — помещениям бывшего хлебозавода по ул. Яшина, 40, а также к сети из 150 газетных киосков в краевом центре.
Ранее Центральный райсуд уже рассматривал это дело, приговорив подсудимых к 5 и 5,5 годам лишения свободы, однако Хабаровский краевой суд отменил приговор, направив дело на новое судебное рассмотрение. На этом раз суд определил рейдерам более мягкое наказание — по четыре года лишения свободы, причем в зачет (день за день) пойдет время пребывания под домашним арестом и в СИЗО. Кроме того каждый должен заплатить по 800 тыс. рублей штрафа.
Приговор не вступил в силу — Миронов и Сильниченко могут обжаловать наказание течение десяти суток в краевом суде.
Иван Подшивалов