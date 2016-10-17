Воскресные «Вести недели» по традиции восхваляли Путина и ругали Запад, но уже не так зажигательно, как прежде. Антон Орех знает, кто может исправить ситуацию
У меня крамольная мысль возникла. А не поменять ли каналу «Россия» Киселева на другого мужика? Или не мужика?
После просмотра двух с половиной часов «Вестей недели» в это воскресенье я считаю, что перемены назрели. Вот на Первом сменили даму на кавалера: была Ирада Зейналова, а поставили Валерия Фадеева. И как этот Фадеев зажег на прошлой неделе! В пропагандистике подул свежий ветер.
Я-то думал, чем Фадеев может ответить Киселеву, ради соперничества за рейтинги с которым его загримировали под ведущего. А теперь думаю, чем ответит Киселев. Ему надо впредь более лучше стараться, потому что чудное жеманство и три круговых движения рукой уже не так завораживают, как прежде. Хотя я все равно не могу понять, кого могут завораживать накануне рабочей недели многочасовые колядки в телевизоре. Но тут уж аршином общим не измерить.
А выпуск «Вестей недели» был скудноват. Начали с Путина в Индии. Образ мудрого, спокойного, «на расслабоне» вождя культивируется нашими кремлезависимыми СМИ. Пока «пиндосы» истерят, жульничают и бредят, «наш» ироничен и красив. «Фиг им», — сказал Путин в ответ на вопрос, не смягчим ли мы контрсанкции. И далее про 3% роста сельхозпроизводства. И еще про успехи импортозамещения.
Прекрасно, что есть успехи, но я в толк не возьму: почему при таких успехах мы требовали у Америки компенсации за санкции и контрсанкции, когда разругались с ней из-за утилизации плутония? Чего компенсировать-то, если нам это только на пользу идет?
После Путина в Индии была длиннющая филиппика про военные преступления в адрес французы, которые хотят суд устроить после бомбежки Алеппо. Киселев им ответил, припомнив все, начиная с напалма и Сонгми. На всякий случай и сам Гаагский трибунал раздраконил: карманный трибунал пляшет под дудку Вашингтона. Или что там у Вашингтона для плясок — банджо? А Тони Блэра за преступления в Ираке не то, что не повесили, а даже на пенни не оштрафовали. Это параллели с Нюрнбергом у Киселева такие.
И статистика у него великолепная: наши ВКС уничтожили 35 тысяч боевиков, 125 танков террористов и сотни всякой прочей техники, которая была скрупулезно подсчитана с точностью до единицы. Эта статистика напомнила мне подсчеты времен чеченских войн, когда федералы тоже уничтожали боевиков тысячами, а боевики почему-то никуда не девались, и по оценкам военных их все время оставалось еще тысяч пять.
А вот США и коалиция вылетов делают мало и ударов почти не наносят — то есть не борются с врагом. Но у меня вопрос: кто же раздолбил-то там все в Сирии, если коалиция валяет дурака, а наши сбрасывают бомбы вагонами? Тогда логично, что нас обвиняют в многочисленных жертвах.
Потом были, разумеется, выборы. Разумеется, американские. Я понимаю, что это «Совпадение? Не думаю», но Киселев, как Первый канал и Пушков, тоже болеет за Трампа и обильно цитирует «викиликсовские» изыскания про Хиллари.
Трамп пошел в политику, потому что не мог это все так оставить. Спасает родную страну Дональд, и мы не можем за него не переживать.
В этом сюжете было много эротики — с именами и цитатами. Кого и кто лапал в былые годы. Женщины, к которым приставал Трамп, и женщины, к которым приставал Билл Клинтон. Какой кошмар! Говорить об этом нашим людям, которые никогда и ни к кому не приставали и не домогались никого ни разу в жизни. Ужасный ужас.
Глядя на это, я подметил еще один забавный прием. На стоп-кадрах к сюжетам все наши «партнеры» — один дебильнее другого. Такие ракурсы, такие лица — ну что с них взять, с убогих. Вот Олланд отменил встречу с Путиным — так он и выглядит, как придурковатый пупс.
После Олланда, обсмеянного и обиронизированного с ног до головы, снова вернулись к Штатам. Трамп боится фальсификации на выборах. Про фальсификации и про досрочное голосование Обамы — как не поглумиться?
Я замечал не раз: все рассказы про чужие грехи у наших пропагандистов — как взгляд в зеркало. Фальсификации на выборах? Выборы без выбора? Фейки в телевизоре и в газетах? Рассказывают нам киселевцы, как западному зрителю втюхивают поддельных страдальцев и монтируют кадры задом наперед. Киселевцы рассказывают — у которых коллекция фейков тянет на отдельный музей.
Дошли все-таки и до родной страны — надо же что-то и про Россию сообщить. Конечно, не о том, что в новом бюджете расходы на медицину и социалку урежут на сотни и сотни миллионов. Нет, мы о патриотизме лучше поговорим — о подвиге панфиловцев.
Здесь положение было сложным: с одной стороны, надо подвиг воспеть, а другой — история подвига-то вымышленная.
Цитировать Мединского? Не рискнули. Пошли другим путем: дескать, не стоит превращать историю в бухгалтерию. Двадцать восемь, не двадцать восемь — какая разница!
Фашистов же остановили? Подвиги были? Бесспорно! И нам показали потомков настоящих панфиловцев из настоящей дивизии и дочь настоящего политрука Клочкова. Это, конечно, трогательно, но я одного не пойму: почему кино снимают не про этих настоящих людей и настоящих героев, а про миф?
Вообще, в программе были некоторые сбои. Киселев осудил повешение чучела Солженицына. И в череде кадров об аналогичных безобразиях мелькали активисты, хулиганившие на выставках и в Манеже, и в центре фотографии имени братьев Люмьер. Правда, Солженицына, говорят, очень уважает Сам.
С памятником Ивану Грозному получилось еще чуднее: подводка к сюжету вроде как была за памятник, а в сюжете царь выглядел палачом и садистом. И непонятно: хорошо это все-таки, что памятник поставили, или плохо?
На ход ноги возник в кадре кусок из фильма Аркадия Мамонтова про «Искандеры», хохочущие который год над всем подряд. Нам сообщили, что на Западе аналогов «Искандерам» не имеется и что если их запустить, поражение цели будет стопроцентным. Я, честно говоря, ждал фразы: так давайте запустим! Но не дождался.
Не тот уже Дмитрий Киселев, не тот! Отсюда и мысль моя, что надо ему замену искать. Можно пойти по пути Первого канала, но наоборот: там женщину поменяли на мужчину, а тут можно мужчину — на женщину. Посадите в кадр Ольгу Скабееву, а? Вот будет потеха!
Ох, чуть не забыл! Пока шли «Вести недели», убили Моторолу. Связь с Донецком была неважная, сигнал подвисал, и Киселев сказал, что это даже символично и уместно. Такая неспешность, словно бы и техника скорбит вместе с нами.
Скорбь, соболезнования, светлая память герою, которого даже после смерти называли не по имени и фамилии Арсен Павлов, а по кличке дурацкой, как будто не человек погиб, а телефон взорвался.