Работники сервиса Google StreetView отретушировали фотопанораму Бийской улицы в Новоалтайска, где можно было увидеть горожан, спящих у забора своего дома. Теперь силуэты людей едва различимы.
Напомним, что в Интернете широко разошлась панорама, снятая в Новоалтайске автомобилем с камерой во время сбора данных для сервиса Google StreetView.
На снимке было видно, как семья вповалку спит прямо на земле и на скамейке у покосившегося деревянного дома, рядом стоит бутылка, а вокруг раскиданы вещи и мусор. Эта фотография была сделана еще в 2013 году.
Сами члены семьи заявили Life, что в тот день они прилегли отдохнуть на газоне у дороги после отдыха на реке, а алкоголь около спящих оказался «случайно». Между тем в администрации Новоалтайска изданию сообщили, что семья в 2010 году состояла на учете как неблагополучная из-за систематического употребления алкоголя.