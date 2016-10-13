HRСовет директоров ГК «Логос» назначил управляющим по розничным продажам прессы группы компаний Сапрыкина Дмитрия Викторовича. Работавший ранее в этой должности Морулев Владимир Петрович освобожден от этих обязанностей и назначен директором по развитию и новым проектам ГК «Логос»
Соб. Инф.