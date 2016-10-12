Сахалинская газета «Углегорские новости» попросила читателей перестать заворачивать наркотики в номера издания. Объявление было опубликовано на странице газеты в Facebook.
«Господа, ну хватит уже заворачивать в газету «Углегорские новости» наркотики! Уже которая сводка от УМВД, где наркота красуется на нашей газете. Используйте «Углегорские новости» по назначению. Заворачивайте в нее рыбу. Вяленую!», — обратилось издание к подписчикам сообщества.
В завершение газета прикрепила ссылку на новость о задержании в Углегорском районе изготовителя, сбытчицы и покупателей наркотиков. На сопровождавшей новость фотографии видно, что наркотические вещества обернуты в газету.
В понедельник, 10 октября, пользователи сети затроллили офицера полиции Нью-Йорка по фамилии Фербс (Ferbes) после того, как его участок опубликовал в своем официальном Twitter-аккаунте фотографию с найденной в трусах у местного наркодилера марихуаной. Юзеры попытались предположить, каким образом офицер обнаружил наркотик и посмеялись над тем местом, откуда он мог его достать.