Муха на левой брови кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон стала главной темой обсуждения в соцсетях, пишет The Hill по итогам дебатов между Клинтон и Трампом, прошедших воскресным вечером в Сент-Луисе.
«Социальные сети взбудоражены после инцидента с мухой на лице Клинтон», — пишет издание. Газета приводит мнение пользователя соцсети, который считает, что насекомое на оппонента направил Дональд Трамп. Самые зоркие наблюдатели пишут, что сначала муха летала вокруг Трампа, но «побоялась встретиться лицом к лицу с республиканцем».
Новоявленная звезда интернета зарегистрировала аккаунт в Twitter. Пока в нем лишь одна запись: «Демонстрирую свою поддержку Хиллари! Не могу поверить, что я на телевидении!» Согласно результатам шутливого опроса в соцсетях победителем дебатов «с минимальным перевесом» стала муха. По официальным данным, с таким же преимуществом верх в Сент-Луисе одержала Клинтон.