«Одноклассники» запустили на своей базе социальную сеть специально для домашних питомцев под названием «ДружОК». Об этом представители соцсети рассказали на бизнес-завтраке в офисе Mail.Ru Group, передает корреспондент Дождя.
Пользователи могут регистрировать в соцсети любых своих домашних питомцев — от кошек до рыбок, при этом указывая породу, кличку, пол и возраст. Это в дальнейшем поможет другим пользователям искать «друзей» для своих животных, а рекламодателям таргетировать свои продукты для конкретных пород и даже размеров животных.
Также на этапе регистрации хозяин животного должен указать данные о себе и привязать личную страницу в «Одноклассниках». После этого появится возможность добавлять в «друзья» других животных, выкладывать, лайкать и комментировать фотографии от лица питомца.
По словам представителей «Одноклассников», «ДружОК» — первая подобная социальная сеть в мире. В данный момент она работает в бета-режиме, но уже все желающие могут в ней зарегистрироваться.
Несмотря на то, что «ДружОК» в первую очередь является спецпроектом компании Purina (на каждой странице можно перейти на их интернет-магазин и купить корм для своего питомца), в «Одноклассниках» уверяют, что эта социальная сеть будет работать, даже если сотрудничество с Purina будет расторгнуто.