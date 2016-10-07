В отношении главы Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максима Рябыко возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
Обвиняемому определили меру
В МВД России подтвердили задержание двух подозреваемых в московском кафе в минувший четверг, 6 октября 2016 г. ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах уточняет, что речь идет о Максиме Рябыко — главе Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) — и его соучастнике.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, возбуждено уголовное дело по факту нарушения авторских прав в интернете. «Выступая в качестве представителей потерпевшей организации, злоумышленники начали вымогать у учредителя одного из интернет-магазинов денежные средства в сумме p50 млн. в качестве компенсации потерпевшей стороне», — цитирует Ирину Волк пресс-служба силового ведомства.
Подозреваемые были задержаны при получении части этой суммы в p5 млн. Волк уточнила, что им предъявлено обвинение по частям третьей и четвертой ст. 159 УК РФ. «Им избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — добавила официальный представитель МВД. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.
Борьба с интернет-пиратством
Напомним, что АЗАПИ — один из главных борцов со знаменитой «пиратской» библиотекой Flibusta. Библиотека подвергается гонениям по инициативе АЗАПИ за размещение книг популярных российских писателей, включая Александру Маринину, Дарью Донцову, Сергея Лукьяненко и т.д. В 2016 г. издательство «Эксмо» (чей юридический отдел возглавлял Максим Рябыко) добилась пожизненной блокировки доступа к библиотеке.
В августе 2016 г. «Эксмо» при содействии АЗАПИ попыталось через Мосгорсуд заблокировать доступ к «Яндексу» из-за ссылок в поисковой выдачи на скачивание книг из Rutracker. Однако Мосгорсуд отклонил это требование, поскольку доступ к Rutracker и так заблокирован.