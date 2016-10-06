В сети представили пародийную рекламу одеколона. Ролик, продвигающий парфюм «Алексей» с экстрактом куриных слез, был опубликован на YouTube-канале студии «Интеллектуальный Фильм». В подписи говорится, что это видео заняло первое место на конкурсе «Парфюмерные Авторские Работы Фонда Открытые Знания» (ПАРФОЗ).
В ролике мужчина в белых трусах заявляет: «Когда время останавливается, я начинаю писать свои правила». Затем он кувалдой разбивает арбуз, обливается молоком из ведра, режет кабачок пилой и отжимается на шоссе.
Пользователи сети с восторгом восприняли пародию, отметив, что реклама одеколона «Алексей» очень похожа на ролик Dior. «Чертовски похоже на рекламу Dior с Джонни Деппом. В общем, как и на любой другой ролик туалетных вод», — заявил один из пользователей видеохостинга.