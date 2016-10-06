Корпорация Google простила испанскому школьнику долг в 100 тысяч евро за неправильное использование рекламных сервисов. Об этом сообщает El Pais.
12-летний блогер Хосе Хавьер (Jose Javier) хотел монетизировать свой канал на YouTube с помощью продажи рекламы, которая осуществляется через площадку AdSense. Однако подросток по ошибке подключился к сервису AdWords, через который клиенты приобретают рекламу у площадок Google.
Хосе Хавьер привязал к площадке свой банковский счет, на котором лежало около двух тысяч евро. По словам его матери, эти деньги родители откладывали на будущие траты мальчика. В итоге вместо доходов от рекламы подросток получил несколько счетов на сумму в сто тысяч евро.
Представительство Google в Испании проанализировало ситуацию и решило не взыскивать деньги с семьи школьника. «Мы изучили этот случай и выяснили, что не получали оплаты от этого пользователя. Его текущий баланс AdWords будет обнулен», — рассказали в корпорации.