Министр культуры России Владимир Мединский назвал мразями тех людей, которые пытаются разобраться в правдоподобности истории так называемого подвига 28 панфиловцев. Об этом он заявил после премьеры фильма «28 панфиловцев».
«Мое глубочайшее убеждение заключается в том, что даже если бы эта история была выдумана от начала и до конца, даже если бы не было Панфилова, даже если бы не было ничего, это святая легенда, к которой нельзя прикасаться. А люди, которые это делают, мрази конченые!» – приводит слова чиновника «Интерфакс».
Мединский назвал даже обсуждение этой темы «кощунственным». При этом он заметил, что расследование Главной военной прокуратуры СССР подтвердило факт сражения бойцов 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ивана Панфилова против наступающих немецких танков под Москвой в ноябре 1941 года.
В действительности расследование прокуратуры, проведенное в 1948 году, показало, что история о подвиге панфиловцев из газеты «Красная звезда» представляет собой «вымысел корреспондента» и других сотрудников издания. В бою погибли не 28, а свыше 100 человек из 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка. Весь полк уничтожил 15 танков, хотя в заметке ошибочно говорилось, что погибшие 28 героев подорвали 18 боевых машин.
Министр также прокомментировал состоявшееся 4 октября заседание диссертационного совета, на котором должны были рассматривать качество его диссертации на соискание степени доктора исторических наук. По словам Мединского, которые приводит ТАСС, заявление ученых-историков об отсутствии научного смысла в его диссертации является доносом. Рассмотрение диссертации было перенесено на неопределенный срок по просьбе самого министра.