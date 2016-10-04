В двух украденных телефонах теледивы хранились фотографии и видео эротического характера.
Украденные драгоценности стоимостью 15 миллионов евро могут показаться сущим пустяком по сравнению с тем, что выудили грабители Ким Кардашьян из двух её телефонов. Во время нападения на знаменитость в парижском отеле пятеро преступников завладели не только шкатулкой с украшениями, но и двумя гаджетами. По словам инсайдеров, телефоны жены Канье Уэста напичканы видео и фотографиями эротического характера. Как сообщают американские СМИ, Ким уже готова к угрозам со стороны грабителей. Если секс-контент утечет в Сеть, то Ким Кардашьян может превратиться из «первой леди» мирового шоу-бизнеса обратно в актрису дешевых sex-tape. В 2007 году в Интернете появилось видео, на котором Ким занимается сексом с рэпером R-Jay.
Всей семье Ким пришлось сменить номера телефонов, адреса электронной почты и полностью изменить свои графики. В телефонах Кардашьян содержались все данные по деятельности ее сестер и матери.