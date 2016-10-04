Партнер Владимира Кехмана Виктор Акацевич направил иск в Останкинский районный суд против издателя газеты «Ведомости» АО «Бизнес Ньюс Медиа», в котором просит взыскать 300 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда, сообщили RNS в пресс-службе Останкинского суда.
Претензии истца вызвала опубликованная в мае статья «Преднамеренное банкротство JFC», в которой издание назвало Акацевича доверенным лицом основателя некогда крупнейшего импортера фруктов Владимира Кехмана.
«Истец просит взыскать с ответчика 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, — сообщили в пресс-службе Останкинского суда. — Он просит признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию сведения, опубликованные 22 мая в электронной версии газеты, и просит опубликовать опровержение статьи, где просит указать, что Акцевич Виктор Дмитриевич не является и никогда не являлся доверенным лицом Кехмана Владимира Абрамовича».
В мае газета «Ведомости» опубликовала статью «Преднамеренное банкротство JFC». В тексте утверждалось, что, в частности, к банкротству привели сделки JFC по закупкам фруктов по заведомо завышенным ценам.
«Покупателями фруктов выступили компании, которые, по данным «СПАРК-Интерфакса», действительно связаны с двумя бывшими членами совета директоров ЗАО «Группа Джей эф си», а также руководителями некоторых структур холдинга JFC — Виктором Акацевичем и Максимом Саяпиным, — сообщала газета «Ведомости». — Акацевич — доверенное лицо Кехмана, уточнял ранее сотрудник одного из банков-кредиторов». Сутки спустя после публикации в рубрике «Письма» газета опубликовала заявление адвоката Акацевича — Владимира Андреева, в котором юрист опроверг факт того, что Акацевич является или когда-либо являлся доверенным лицом Кехмана. «Ведомости» внесли соответствующее уточнение в исходный текст на сайте, не отказываясь от ранее опубликованной информации.
Первое, предварительное заседание суда по этому делу уже прошло, рассмотрение дела по существу назначено на 27 октября, указано на сайте суда. Сам иск был подан в начале сентября. Однако в «Ведомостях» никаких документов по этому делу не получали, сообщил RNS глава юридического департамента «Бизнес Ньюс Медиа» Владимир Румянцев. «Искового заявления или определения о назначении даты судебного заседания мы еще не получили», — сообщил RNS Румянцев.