Правозащитное общество «Мемориал» включено в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции «иностранного агента». Об этом сообщается на сайте организации.
«Сегодня, 4 октября, нам стало известно, что Минюст принял решение, что международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» подлежит включению в реестр «организаций, выполняющих функции иностранного агента», — говорится в сообщении.
Информацию о признании «Мемориала» «иностранным агентом» подтвердила глава образовательных программ организации Ирина Щербакова. «Нам вменяется в вину критика закона об «иностранных агентах», с которой «Международный мемориал» много раз выступал, критика объявления Сахаровского центра «иностранным агентом», заявление по поводу убийства Немцова о том, что ответственность за него несет власть, наше заявление по поводу событий на востоке Украины в 2014 году», — пояснила она интернет-порталу «Медуза».
Представительница НКО также отметила, что организация намерена обратиться в суд, чтобы обжаловать решение о признании ее «иноагентом».
В сентябре в «Мемориале» сообщали, что Минюст по запросу Генпрокуратуры начал внеплановую проверку деятельности правозащитного общества на предмет выявления в его работе признаков иностранного агента. Сообщалось, что итоги проверки станут известны 30 сентября.
Ранее в реестр «иностранных агентов» были включены несколько организаций с названием «Мемориал» — в период с июля 2014 по февраль 2016 года. В их числе правозащитный центр «Мемориал» (зарегистрирован в Москве по тому же адресу, что и «Международный мемориал», и является его составной частью) и уральская межрегиональная общественная организация «Информационно-просветительский центр «Мемориал».
Также в сентябре этого года статус «иноагента» получила одна из крупнейших социологических служб России — «Левада-Центр».
«Мемориал» — это движение, основной задачей которого изначально было сохранение памяти о политических репрессиях в СССР. Сейчас это содружество десятков организаций в России, Белоруссии, Германии, Италии, Франции, Казахстане, Латвии, Украине, ведущих исследовательскую, правозащитную и просветительскую работу, сообщается на сайте НКО.
Международный общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» существует с 1989 года, зарегистрирована 19 апреля 1992 года и перерегистрирована 28 июля 1999 года. В 2015 года получено новое свидетельство о госрегистрации «Международного мемориала», выданное Минюстом России, сообщается в отчете организации за 2015 год.
«Мемориал» ведет исследования истории политического террора в СССР, ГУЛАГа, социалистического сопротивления режиму и диссидентского сопротивления хрущевско-брежневской эпохи. «Мемориал» с помощью групп наблюдателей в «горячих точках» на территории СНГ собирает фактический материал, проверяет, анализирует и публикует собранные данные о нарушениях прав человека.
В 2014 году ПЦ «Мемориал» опубликовал список политзаключенных в России, в который вошли десятки россиян. Летом нынешнего года «Международный мемориал» отчитался о создании самой большой базы чекистов, участвовавших в репрессиях 1930-х годов.
Закон об НКО, выполняющих функции «иностранного агента», был принят летом 2012 года. К «иностранным агентам» он относит организации, во-первых, занимающиеся политической деятельностью, во-вторых, получающие финансирование из-за рубежа. В этом случае организация считается «иностранным агентом» и вносится в специальный реестр. На ее деятельность налагается ряд дополнительных обязательств, например сопровождать все свои материалы в СМИ информацией о статусе.
В начале июня 2014 года был подписан закон о принудительном включении в реестр. Согласно документу, Минюст может принудительно включать в реестр НКО — «иностранных агентов» организации, которые фактически являются таковыми, но не подали соответствующее заявление. Решение ведомства можно обжаловать в суде.