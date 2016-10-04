Арбитражный суд Москвы рассмотрит 11 ноября иск крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» к телеканалу РБК-ТВ и ООО «БизнесПресс», учредителю печатного СМИ холдинга РБК, о защите деловой репутации и взыскании более 3,1 миллиарда рублей, следует из опубликованного определения суда.
Кроме двух юрлиц ответчиками в иске значатся журналисты Константин Бочкарев, Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова и Максим Товкайло. Истец изначально требовал признать не соответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию распространенные ответчиками сведения, а также просил опубликовать опровержения. Позже «Роснефть» уточнила предмет иска, добавив требование о взыскании в солидарном порядке более 3,1 миллиарда рублей компенсации вреда деловой репутации.
Газета РБК опубликовала 11 апреля заметку, в которой со ссылкой на источники утверждалось, что глава «Роснефти» Игорь Сечин якобы попросил правительство защитить «Роснефть» от возможного увеличения доли BP в капитале российской компании, которое может произойти в результате приватизации части акций, принадлежащих государству. Аналогичная информация прозвучала также в эфире канала РБК. «Роснефть» в тот же день опровергла информацию о наличии такого обращения с ее стороны.
Представитель ответчиков ранее заявил в суде, что они не признают иск, поскольку распространенная информация является лишь оценочным суждением. В ходе предварительного заседания суда в июне представитель ответчиков заявил также, что стороны ведут переговоры о заключении мирового соглашения по делу. Представитель нефтяной компании тогда не отрицал этого, однако заявил, что пока нет понимания, будет ли оно заключено, стороны только обменялись вариантами предложений.
Пресс-секретарь РБК Егор Тимофеев сообщил РИА Новости в июле, что медиахолдинг считает мировое соглашение с «Роснефтью» наилучшим вариантом для обеих сторон, однако эта позиция никак не связана с изменениями в руководстве редакциями РБК, как заявляют в «Роснефти». Ранее RNS сообщило со ссылкой на официального представителя «Роснефти» Михаила Леонтьева, что компания не исключает возможности заключения мирового соглашения с РБК на фоне смены руководства медиахолдинга.
В начале августа стало известно, что глава «Роснефти» решил подать судебный иск к «Новой газете», телеканалу «Дождь» и другим СМИ, участвующим в распространении материалов, в которых, по мнению «Роснефти», содержится недостоверная информация. В корпорации заявляли, что «кампания, развязанная в СМИ против «Роснефти» и ее руководства, носит очевидно заказной характер».