Умный холодильник в магазине электроники Home Depot самостоятельно зашел на сайт для взрослых PornHub. Фото с открытым порносайтом на его сенсорной панели в своем Twitter опубликовал эксперт по безопасности и глава компании McAfee Джон Макафи.
«»Интернет вещей»… Вы мне верите? Pornhub в холодильнике. Ну и какие теперь идеи по обеспечению информационной безопасности?» — отметил Макафи.
Фотография быстро стала хитом в сообществе 9gag и на портале Reddit. В комментариях пользователи отметили, что смотреть порно на холодильнике неудобно, и приобретать умное устройство для этих целей не имеет смысла.
В августе специалисты по безопасности из британской компании Pen Test Partners Эндрю Тирни (Andrew Tierney) и Кен Манро (Ken Munro) создали вирус-вымогатель, способный взламывать умные термостаты. Устройство начинало менять температуру в помещении от минимальной до максимальной, а затем выводило на дисплее требование перечислить деньги на счет взломщиков.