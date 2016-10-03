Пресненский суд Москвы признал блогера Антона Носика виновным в размещении в интернете экстремистских материалов и приговорил к выплате штрафа в 500 тыс. руб.
Приговор был вынесен с учетом смягчающих обстоятельств, среди которых суд назвал отсутствие у блогера судимости, наличие грамот, благодарностей и «исключительно положительных характеристик». Также суд отменил избранную на время следствия подписку о невыезде. Адвокат блогера Сергей Бадамшин заявил, что Антон Носик намерен обжаловать решение суда, сообщает «РИА Новости».
Напомним, в октябре 2015 года блогер опубликовал в своем «Живом Журнале» статью под названием «Стереть Сирию с лица земли». Следствие сочло высказывания господина Носика о ситуации в Сирии «экстремистским» и потребовало назначить ему два года лишения свободы по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Сам блогер свою вину не признал, пояснив, что лишь высказывал свое личное мнение: «Касается оно не какого-то народа, не какого-то вероисповедания, не какой-то группы лиц, объединенных признаком, — оно касается определенного государства и его агрессивной политики».
В своем последнем слове блогер попросил суд оправдать его или дать реальный срок. Он отметил, что с момента публикации в его ЖЖ записи, послужившей поводом для возбуждения дела, никто не пытался добиться ее удаления. При этом блогер рассказал «Ъ», что допускает возможность оказаться в тюрьме за свой пост в ЖЖ.