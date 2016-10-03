Корифей российских финансовых пирамид Сергей Мавроди, выйдя на свободу после 4,5 лет заключения, основал проект МММ-2011. Меньше чем через год владельцы «МММ-долларов» лишились своих средств, хотя Мавроди и обещал рассчитаться с вкладчиками через МММ-2012. На предпринимателя вновь завели уголовное дело, и он поспешил уехать из России.
Параллельно Мавроди активно осваивал интернет. Еще в тюрьме он запустил видеоблог, а вскоре после выхода на свободу выступил продюсером, композитором и автором сценария сатирического веб-сериала «Зомби». Увлекся он и криптовалютами. Запущенный им в 2014 году проект для граждан Китая основывался на торговле биткоинами.
Мавроди позиционировал новую МММ как «финансово-социальную сеть». Китайские сервисы QQ и Weibo завалили предложениями о легком заработке на криптовалютах, а всем зарегистрировавшимся в проекте предлагалось купить биткоины. За каждого приглашенного участника и репост рекламы проекта в соцсетях гарантировался бонус, который выплачивался все в тех же биткоинах. Непривычные к такой схеме китайцы массово присоединялись к проекту, а курс биткоина на ведущих мировых биржах меньше чем за месяц вырос почти в два раза.
В Китае и Африке Мавроди строит свои финансовые пирамиды уже не из долларов, а из биткоинов.
Мавроди поначалу хвастался, что теперь может контролировать стоимость криптовалюты, а затем использовал рост курса биткоина как основное объяснение возникших у проекта сложностей. В конце 2015 года китайская МММ прекратила работу. От мошенничества пострадали более 7 миллионов граждан Поднебесной. Минимальная сумма участия в проекте составляла 65 юаней, так что годовая выручка пирамиды превысила 75 миллионов долларов.
В феврале 2015 года Мавроди основал биткоин-пирамиду в ЮАР. В действовавший по китайской модели проект «Репаблик оф биткоин» инвестировало более двух миллионов человек, которым обещали ежемесячно удваивать сумму вложений. Уже через полгода у пирамиды возникли проблемы, а в апреле 2016 года она попала в поле зрения южноафриканских спецслужб. Вскоре местный аналог ФБР под названием «Ястребы» объявила о закрытии проекта, а его основатели были арестованы за мошенничество.
Но Мавроди вновь удалось улизнуть. Сегодня его биткоин-пирамиды успешно действуют в Индии, Бангладеш, Непале, а также активно осваивают рынки развивающихся африканских стран, таких как Зимбабве, Нигерия и Уганда.
Владимир Тодоров