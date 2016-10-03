Игорь Сечин — один из самых влиятельных людей в России; его считают человеком, близким к президенту Владимиру Путину. С 2012 года Сечин возглавляет государственную нефтяную компанию «Роснефть».
В 2014-м пресс-секретарем компании стал телеведущий Михаил Леонтьев, после чего Сечин начал регулярно судиться с российскими СМИ — из-за публикаций о себе и своей компании. На этой неделе «Роснефть» подала иск к холдингу РБК на рекордную сумму — три миллиарда рублей. «Медуза» рассказывает, как Игорь Сечин побеждал российские медиа в судах.
Forbes
Российская версия журнала Forbes в конце 2013 года опубликовала рейтинг самых успешных топ-менеджеров в России. Его возглавил Игорь Сечин. По оценке журнала, доход руководителя «Роснефти» за 2012 год составил 50 миллионов долларов. Тогда же Forbes опубликовал статью «Последний конкистадор», в которой со ссылкой на источники сообщил, что Сечин якобы «мочил котировки» ТНК-BP.
В мае 2014 года Игорь Сечин обратился в суд с требованием опровергнуть эти утверждения — и добился своего. 1 августа Савеловский суд Москвы предписал изданию выпустить опровержение; Forbes не удалось оспорить это решение. В результате журнал опубликовал на сайте — и в самом рейтинге, и в статье — уведомление о том, что часть сведений в соответствии с решением суда не соответствует действительности. Перепечатавшая сведения Forbes «Комсомольская правда» решила полностью удалить материал с сайта.
Несмотря на это, Forbes продолжил публиковать свои оценки доходов Игоря Сечина. Последний рейтинг российских топ-менеджеров опубликован в 2015 году. Выйдет ли такой список в 2016-м (после смены владельца журнала; подробнее об этом читайте тут), неизвестно.
«Ведомости»
Помимо иска к Forbes Игорь Сечин дважды выиграл в суде у деловой газеты «Ведомости».
26 августа 2014 года Останкинский суд Москвы постановил, что газета должна опровергнуть целый абзац и две фразы из колонки замглавреда издания Кирилла Харатьяна о руководителе «Роснефти». В тексте утверждалось, что на своем посту Сечин может влиять на «принятие основных государственных решений» и действовать в обход правительства РФ. Кроме того, Харатьян отмечал, что Сечин никому не подотчетен, кроме своего «кремлевского покровителя». По решению суда «Ведомости» исключили из первоначальной публикации фразы, оспоренные Сечиным.
Сам Кирилл Харатьян поблагодарил суд, постановивший, что «президент Сечин утратил возможность и способность влиять на принятие основных государственных решений». Как отметил журналист, из решения суда также следует, что Сечин подконтролен правительству, «то есть государству, а значит, и тем, кто составляет самую суть государства, — т. е. нам, гражданам России».
Вторую победу над «Ведомостями» Игорь Сечин оформил 16 сентября 2016 года. На этот раз требования главы «Роснефти» состояли не только в опровержении, но и в уничтожении всего оставшегося тиража газеты. Игоря Сечина возмутила статья о его строящемся доме в Барвихе, опубликованная, с точки зрения главы «Роснефти», «ради праздного интереса публики». Суд полностью согласился с Сечиным. После этого Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального снял дом с воздуха и опубликовал соответствующее видео.
«Новая газета»
Игорь Сечин также судится с «Новой газетой». Издание опубликовало статью о яхте, которую глава госкомпании якобы купил своей второй жене — и даже назвал в ее честь. Суды рассматривают сразу два иска — и от Сечина, и от его жены Ольги. Глава «Роснефти» требует опубликовать опровержение и удалить заметку, его жена — уничтожить оставшийся тираж номера, в котором была опубликована статья.
РБК
Во всех вышеупомянутых случаях Игорь Сечин не требовал со СМИ денежной компенсации. Тем примечательнее иск «Роснефти» к РБК. Как выяснилось в четверг, 29 сентября, государственная компания потребовала от холдинга три миллиарда рублей. Поводом для иска стала статья под заголовком «Сечин попросил правительство защитить „Роснефть“ от BP». В опубликованном 11 апреля 2016 года материале говорилось, что Игорь Сечин якобы просил правительство России помешать BP собрать блокирующий пакет акций «Роснефти».
Бывший шеф-редактор Елизавета Осетинская, руководившая РБК, когда была опубликована статья про Сечина, написала в фейсбуке, что иск на три миллиарда рублей «сильно смахивает на месть „по совокупности“: за офшоры, за МГУ, за „Сибур“, за „Восточный“, за бордюры, за солдат, за церковь». Во всех случаях имеются в виду резонансные материалы РБК; многими из них, по сведениям источников «Медузы», были недовольны в Кремле (в мае Осетинская и другие руководители объединенной редакции уволились). По словам Осетинской, «дальше легко можно представить заход на банкротство прибыльного… бизнеса», поскольку сумма иска равна выручке всего медийного бизнеса холдинга.
РБК исковые требования не признает.