В Союзе журналистов России резко раскритиковали ведущего НТВ Андрея Норкина, который во время эфира ток-шоу «Место встречи» силой выгнал приглашенного эксперта, украинского политолога Сергея Запорожского, а потом назвал его бараном. Об этом сообщает «Национальная служба новостей» (НСН).
По словам секретаря Союза журналистов России Тимура Шафира, поведение Норкина неприемлемо, журналист не должен давать волю эмоциям, если его позиция расходится с позицией оппонента.
«Остается только сожалеть, что в его [Норкина] карьере случился такой эпизод», — сказал Шафир.
Инцидент произошел 28 сентября во время эфира ток-шоу «Место встречи», посвященного последним подробностям расследования крушения малайзийского «Боинга».
Норкин поспорил с Запорожским, который упрекнул его во лжи. Ведущий заявил, что его «не надо лечить», предложил гостю студии выйти на разговор, а потом вытолкал его из студии. Зрителям Норкин объяснил, что не потерпит подобного поведения от «всякого барана», поскольку работает в журналистике уже 26 лет.