Россиянин Валерий Шершнев заработал три миллиона долларов на продаже фейковых онлайн-книг на Amazon. Об этом сообщает ZDnet.
Как утверждает издание, Шершнев более десяти лет работал разработчиком софта в нескольких компаниях Кремниевой долины, в том числе Microsoft. Однако затем он решил стать предпринимателем и основал стартап Alteroxity, который якобы помогал молодым авторам публиковать онлайн-книги.
Совладельцем компании стал еще один россиянин, Алексей Горов, который также вел интернет-курсы для писателей и рассказывал о том, как Alteroxity успешно разместила на Amazon книги более двух тысяч авторов. У всех их произведений были положительные отзывы.
Однако в реальности человека по имени Алексей Горов никогда не существовало, а сами книги представляли собой сгенерированный компьютерными алгоритмами текст с громкими заголовками вроде «Как бороться с прокрастинацией» и «Как вести аккаунты в социальных сетях». Шершнев также завел на Amazon более 80 000 фейковых аккаунтов, с которых писал положительные рецензии.
При этом Alteroxity является публичной компанией, и поэтому журналистам удалось установить, что на своем бизнесе Шершнев заработал более трех миллионов долларов. Всего ему удалось разместить на Amazon 1453 книги.