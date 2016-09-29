Если тысячу лет назад Владимирско-Суздальское княжество проиграло в противостоянии с Московскими землями соревнование за Великокняжескую державу и скипетр, то наш век бурного развития интернета и экономических, политических и иных коммуникаций возвращает провинциалов на столичную почву.
Такой вывод можно сделать на основании истории о том, как недавно один из жителей Владимира стал победителем конкурса на проведение мониторинга московского рынка периодической печати.
Речь идет об индивидуальном предпринимателе А.И.Гнетневе, 1985 года рождения, зарегистрировавшем в 2009 году во Владимире предприятие «ИП Гнетнев». Кстати отметим, что среди заявленных молодым предпринимателем видов деятельности наряду с «Научными исследованиями и разработками в области общественных и гуманитарных наук» значится «Разведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы».
А до этого наш герой окончил МГУ им.Ломоносова, аспирантуру и там же защитил диссертацию. Специализируется на проведении социологических исследований и опросов населения, с 2011 г. активно оказывает услуги администрациям Москвы, Владимира, Ярославля, Кирова в рамках госконтрактов. Всего ИП Гнетнев за 5 лет заключил 19 госконтрактов на общую сумму 13,280 млн. рублей, из них большинство заключено с Департаментом СМИ и рекламы города Москвы.
Впечатляет «всеядность» А.И.Гнетнева. Так, например, в 2012 году он провел социологическое исследование на тему: «Жители Москвы о предпринимаемых руководством города мерах по сохранению и реставрации объектов культурного наследия». В том же 2012 году изучал мнение москвичей о культурно-досуговых объектах в столице, их развитии и возможности использования, а также о проведении свободного времени в столице. А в 2013 году проводил оценку уровня коррупции в Кировской области и эффективности принимаемых антикоррупционных мер. В 2014 году узнавал мнение москвичей об обеспечении безопасности граждан, городских объектов и работе служб спасения, а в 2015-м – о миграционной ситуации в столице и актуальных проблемах миграционных процессов.
Список этот можно продолжать долго, но вот совсем недавняя информация наводит на некоторые размышления. В августе 2016 года индивидуальный предприниматель Гнетнев Антон Игоревич стал победителем в конкурсе, объявленном Департаментом СМИ и рекламы города Москвы на проведение мониторинга московского рынка периодической печати и логистических услуг. И дело не в том, что проигравшей оказалась компания, уже проводившая ранее (и вполне успешно) такой мониторинг по заказу столичного Департамента СМИ. Главное то, что социологическое исследование и мониторинг рынка – это, мягко говоря, разные вещи, для них требуются совершенно отдельные методика и инструменты. Организация или человек, пусть даже собаку съевший на соцопросах, при всем своем желании не может качественно организовать мониторинг. Но получается, что все разумные аргументы перевесило снижение предпринимателем-социологом начальной цены контракта почти на четверть – с 1 миллиона до 780 тысяч рублей.
Во всей этой истории есть еще одна любопытная деталь. Выше уже упоминалось, что Антон Гнетнев защитил кандидатскую диссертацию. Так вот, ее тема – «Феномен «политического рейдерства» в современной России». В работе, в частности, отмечается, что «особое значение в деятельности субъектов (…) приобрели новые технологии достижения и продвижения своих интересов». И далее: «Наиболее очевидным направлением анализа является исследование влияния рейдерства как феномена современной отечественной действительности на политические, экономические и социальные процессы, происходящие в России». Возникает очень сильное подозрение, что А.Гнетнев после защиты диссертации решил не терять время и начал активно применять полученные при ее подготовке знания на практике. Неужели и московских чиновников он привлек к сотрудничеству с помощью этих же знаний?
Сегодня фактом является то, что А.Гнетнев выиграл конкурс, снизив цену контракта. Таким образом, он сэкономил московскому бюджету вполне определенную сумму. А вот каков будет размер убытков для того же бюджета в случае некачественно выполненной работы – это вопрос открытый.
Анатолий Куприянов