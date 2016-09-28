Неправительственная организация американских евреев «Антидиффамационная лига» приравняла мем с лягушонком Пепе к изображению свастики и включила его в список символов ненависти. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном 27 сентября на сайте ADL.
В документе отмечается, что изначально лягушонок Пепе не имел никакого отношения к символам фашизма. Однако из-за предвыборной кампании кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и движения «альтернативных правых» мем стал ассоциироваться с символами ненависти к евреям.
«В который раз расисты и хейтеры взяли популярный мем и извратили его с целью распространения ненависти и оскорбления пользователей интернета», — заявил главный исполнительный директор «Антидиффамационной лиги» Джонатан Гринблатт (Jonathan Greenblatt). По его словам, у антисемитов нет совести, «они глумятся над образом нарисованного персонажа, который когда-то был привлекательным, чтобы угрожать и распространять ненависть в социальных сетях».
«Антидиффамационная лига» — основанная в 1913 году американская еврейская неправительственная правозащитная организация, борющаяся с антисемитизмом и нетерпимостью по отношению к евреям.