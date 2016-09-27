Блогер и основатель «Смотра.ру» Эрик Китуашвили, известный по прозвищу Давидыч, «прорекламировал» онлайн-казино из тюремной камеры. Баннер с его фотографией появился в ленте пользователей Instagram.
В рекламном посте главный стритрейсер Москвы сообщает, что его «походу закрыли надолго», предлагает пользователям перейти по указанной ссылке и присоединиться к его «любимой игре» Casino-x, чтобы «не умереть со скуки». Объявление дополнили хештегами #досвязибратва и #свободуэрику.
При этом на странице Китуашвили в соцсети такой записи нет. В комментариях под баннером юзеры Instagram возмутились действиями онлайн-казино, которое, по их словам, зарабатывает на чужом горе. «Хоть фотошопом научились пользоваться», — заметил один из пользователей, намекая, что Casino-x использовало фотографию блогера без его ведома.
Давидыча арестовали в феврале. Главное следственное управление МВД по Москве предъявило ему обвинение в хищении денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих одной из страховых компаний. В ходе расследования в отношении Китуашвили возбудили еще несколько уголовных дел — по факту легализации денежных средств, похищенных в особо крупном размере, и клевете, озвученной в зале суда.
Организация онлайн-казино в России запрещена законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» от 1 января 2007 года. В то же время на игры на подобных ресурсах для россиян ограничений нет.