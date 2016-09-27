Съемочную группу «Ревизорро» снова избили, на этот раз во Владивостоке. Или не избили, а журналисты сами вероломно вторглись на территорию частной собственности и, как всегда, вели себя фривольно? Программа существует более двух лет и постоянно рапортует о вопиющих случаях нападения на своих сотрудников, исполняющих профессиональный долг.
Противники передачи считают, что они просто обнаглели, выдавая хамство за журналистику. Масла в огонь подлило и то, что профессиональное сообщество признало «Ревизорро» лучшим расследовательским проектом 2016 года. Журналистика окончательно сошла с ума? Какое отношение к ней имеет «Ревизорро»? «Лента.ру» изучила, что они расследуют и почему их за это не наказывают.
За что бьют «Ревизорро»
Проект «Ревизорро» возник на российском телевидении в июне 2014 года. Новый амбициозный телеканал «Пятница», создаваемый под руководством креативного НТВ-шника Николая Картозии, выкупил права на формат у украинского «Нового канала» (в оригинале шоу называлось «Ревизор», шло с 2011 года) и сделал егосвоим флагманским проектом.
Для тех, кто не смотрел «Ревизорро». Зрители жалуются на сайте на определенные рестораны, кафе, забегаловки, гостиницы или хостелы. Телеревизоры приезжают туда и проверяют, насколько заявленные услуги в этих местах соответствуют реалиям, да и просто выискивают, что тут не так. Где в номерах не хватает полотенец, где матрас прожжен, а где унитаз грязный (в одном из выпусков ведущая посвятила много времени обходу геленджикских общественных туалетов). По итогам проверки ведущая программы либо рекомендует, либо не рекомендует заведение.
Так вот, журналистов «Ревизорро» постоянно бьют. За что? Самые жаркие баталии почти всегда разворачиваются на кухне при проверке заведений общепита. Съемочная группа в белых халатах, шапочках и перчатках с оборудованием наведывается на кухню, чтобы выяснить, чем кормят посетителей, в каких условиях готовят блюда, не идут ли в ход просроченные продукты.
Почти всегда ничем хорошим это не заканчивается. Застигнутые врасплох повара пытаются выгнать телевизионщиков, ссылаясь на незаконность вторжения и то, что люди с камерами блокируют рабочий процесс. Ведущая нарочито вежливо пытается убедить их в том, что визит вполне законен, демонстрирует пресс-карту, но едва ли разбирающийся в законах и пресс-картах персонал выдворяет группу вон из кухни. В результате съемочной группе в лучшем случае разбивают камеру, в худшем — лицо. Приезжает полиция, остужает всем пыл, и участники конфликта обмениваются заявлениями в правоохранительные органы.
Бывшая ведущая «Ревизорро» Елена Летучая признавалась, что переломным для нее моментом стали съемки в августе 2015 года в Салехарде, где команду канала прессовали особенно жестко. Группа приехала в кафе «Виктория», где предположительно отравилась детская хоккейная команда. Конфликт перерос в драку с участием владелицы заведения Эльвиры Арндт, одному из членов съемочной группы нанесли черепно-мозговую травму. Арндт и еще двух сотрудников осудили за воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов. Позже действия сотрудников переквалифицировали на менее тяжкую статью — «побои», а c Арндт сняли обвинения.
При чем тут журналистика?
Репортеры «Ревизорро» апеллируют к 144-й статье, которая запрещает препятствовать законной профессиональной деятельности журналистов. В доказательство ведущая программы предъявляет пресс-карту. Сотрудники проверяемых учреждений не без основания не доверяют такому удостоверению, его довольно легко подделать.
Наказание по этой статье варьируется от штрафа (восемьдесят тысяч рублей) до лишения свободы на шестилетний срок.
И что, «Ревизорро» прав?
И да, и нет. С одной стороны, сотрудники «Ревизорро» выполняют редакционное задание. С другой — нарушают конституционное право на частную собственность, гарантированное 35-й статьей Конституции.
В сущности, производители программы нашли лазейку в законодательстве. Закон о СМИ, на который ссылаются журналисты «Ревизорро», не является основанием для вторжения на частную территорию без разрешения владельца или управляющего. Но суды чаще всего занимают сторону съемочной группы, которой действительно серьезно достается от недовольных их вторжением.
Впрочем, в августе 2015 года, после драки в мурманском кафе «Юность» в побоях обвинили одного из сотрудников программы. Сообщалось, что в его отношении заведено уголовное дело. В декабре 2015 года предпринимателю из Владивостока удалось доказать суду, что репортеры программы опорочили его честь, достоинство и дурно повлияли на деловую репутацию. В выпуске, посвященном его сети фастфуда, ведущая несколько раз повторяла, что в кафе травят людей. До этого инцидента рестораторы не решались судиться с программой.
Почему «Ревизорро» всегда будут бить
Потасовки во время съемок — ключевой элемент этого шоу. Поэтому, вероятно, даже если рестораторы и отельеры смирятся с набегами «Ревизорро», выбросят на помойку весь непотребный товар и выгонят из кухни всех тараканов, притеснения журналистов сохранятся. Ролики с насилием над «Ревизорро» — хорошее вирусное промо. К примеру, драка в Салехарде набрала на YouTube больше двух миллионов просмотров.
За что «Ревизорро» уважают
Мнения коллег по цеху насчет «Ревизорро» расходятся. Кто-то считает, что хоть и такими методами, но им удается менять реальность, пробуждать сознательность в предпринимателях, действующих в сфере услуг. В какой-то степени программа исполняет функции Роспотребнадзора, который проводит проверки только в случае конкретных жалоб на заведение. Все бы ничего, если бы программу не обвиняли в заказных сюжетах, но канал это отрицает.
За что «Ревизорро» не уважают
Другие полагают, что в программе такие же журналисты, как в «Ты не поверишь», только про продукты питания и грязные матрасы. Ведущих обвиняют в сознательных провокациях ради зрелищности, а маркетологи канала порой явно перебарщивают с привлечением внимания к проекту.
Так, в апреле 2016 года года директор рязанского предприятия, обеспечивающего питанием детей, обвинила канал в том, что в проморолике об их столовой показали кадры с тараканами, которых на самом деле там не было. После выхода передачи на «Пятнице» предприятие пригласило в гости журналистов и представителей Роспотребнадзора, чтобы показать, как хранятся и готовятся блюда.
«Ревизорро» упрекают и в эксплуатации своей безнаказанности. В том же апреле, когда в проекте сменилась ведущая, съемочная группа «Ревизорро» едва не испортила свадьбу молодоженам в одном из ресторанов Челябинска. Посреди торжества ведущая Ольга Романовская попросила минуточку внимания, после чего рассказала гостям о нарушениях санитарных норм в ресторане.
Это возмутило молодоженов и гостей. Невеста пообещала обратиться с заявлением в прокуратуру. Впрочем, и этот инцидент послужил проекту во благо. Бывшая ведущая извинилась за свою преемницу, дав повод СМИ в очередной раз рассказать о программе.
Дмитрий Саркисов