Органы госвласти в России действительно обсуждают механизмы дешифровки и анализа всего интернет-трафика россиян.
Это «Коммерсанту» подтвердила член рабочей группы при администрации президента Наталья Касперская. По её словам, это лоббируют Роскомнадзор и ФСБ. Она отметила, что есть большой кусок неподконтрольного интернета, и это совершенно неправильно.
Как ранее писал КоммерсантЪ, анализ трафика планируется осуществлять по ключевым словам с помощью систем, которые в настоящее время активно используются операторами мобильной связи для фильтрации запрещённых сайтов.