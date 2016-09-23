Компания MobileMedia Ideas, имеющая все признаки патентного тролля, отсудила у Apple $3 млн за использование технологии «вежливого игнорирования», в рамках которой абонент приглушает входящий вызов, но не прерывает соединение.
Выигранные $3 млн
Компания MobileMedia Ideas выиграла судебный иск к Apple. Окружной суд американского штата Делавэр признал Apple виновной в нарушении патента MobileMedia Ideas на технологию «вежливого игнорирования» входящего телефонного вызова в iPhone 3G, 3GS и 4 и обязал ответчика выплатить истцу $3 млн компенсации.
В компании MobileMedia Ideas полагают, что от Apple можно добиться компенсации за использование технологии и в других продуктах — iPhone 4S, 5, 5C, 5S, 6 и 6 Plus. Поэтому истец не исключает продолжения судебного разбирательства. Тем более что истец требовал $18 млн.
Вежливое игнорирование
Вежливое игнорирование — это когда при поступлении входящего вызова владелец мобильного телефона приглушает звонок, не обрывая соединение. То есть вызывающий абонент слышит гудки и полагает, что вызываемый абонент не слышит звонка. Второй участник соединения в этом случае видит, кто его вызывает, но звук мелодии при этом отсутствует.
Судебное разбирательство
Патентная заявка на технологию вежливого игнорирования изначально была подана корпорацией Sony в 1994 г. В 1999 г. Бюро США по патентам и товарным знакам выдало Sony патент. Впоследствии номинальным владельцем технологии стала MobileMedia Ideas.
В 2010 г. MobileMedia подала иск к Apple, обвинив ее в нарушении патентного законодательства. В 2012 г. суд признал ответчика виновным в ненадлежащем использовании технологий по трем патентам, принадлежащим истцу. Позже в ходе проверки дела обвинения по двум из патентов судом были сняты.
Патентный тролль
MobileMedia частично принадлежит Sony и Nokia. Наибольшая часть компании является собственностью MPEG-LA — организации, занимающейся лицензированием технологий обработки видео, включая H.264, MPEG-2 и MPEG-4. Генеральный директор MPEG-LA и генеральный директор MobileMedia — одно и то же лицо, Ларри Хорн (Larry Horn).
MobileMedia не ведет научно-исследовательскую деятельность, не занимается разработкой технологий. Компания покупает патенты и заключает соглашения о лицензировании (либо подает иски). Это яркий пример так называемого «патентного тролля», подчеркивает Ars Technica.
В настоящий момент у MobileMedia насчитывается около 300 патентов в следующих областях: смартфоны, мобильные телефоны и другая портативная электроника, включая ноутбуки, медиаплееры, цифровые ридеры, камеры и портативные игровые консоли.
Помимо Apple, в 2010 г. MobileMedia подала иски к HTC и Research In Motion (бывшее название BlackBerry). Последние две в 2013 г. согласились заключить с истцом лицензионные соглашения. В мае 2016 г. MobileMedia подала патентный иск к Samsung Electronics.
Не первый случай
Apple ранее уже становилась жертвой «патентного тролля». В мае 2016 г. компания VoIP-Pal подала к Apple иск на сумму в $2,8 млрд. Она утверждает, что Apple нарушила патенты в сервисе iMessage и приложении FaceTime. Обмен сообщениями iMessage осуществляется между двумя владельцами, каждый из которых пишет с iPhone, iPad или Mac. Если получатель не подключен к интернету, сообщение автоматически преобразуется в SMS-сообщение и отправляется уже в таком виде. Именно в этом механизме VoIP-Pal и увидела нарушение патента.