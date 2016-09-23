Ульяновская типография отказалась печатать книгу Александра Невзорова «Искусство оскорблять» из-за провинциального страха. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Росбалта» высказал сам публицист. Он заметил, что считает отказ «Ульяновского Дома печати» большой честью для себя.
«Книжка совершенно невинная, что за крамолу они в ней усмотрели, для меня не понятно. Я подозреваю, что это такая провинциальность, которая заставляет дуть на воду. Именно она порождает вот такие химеры страха», — рассказал Невзоров.
По его словам, все произведения в «Искусстве оскорблять», за исключением цикла лекций, были в открытой печати. К ним не высказывались претензии.
«Я старый травленый волк и я хорошо знаю границу, которую не надо переступать, чтобы не связаться с какими-нибудь прокуратурами. Тексты юридически безупречные. А что касается ульяновского испуга, то дураки они, что еще могу сказать», — заявил Невзоров.
Типография «Ульяновский Дом печати» отказалась печатать книгу известного журналиста Александра Невзорова «Искусство оскорблять» по политическим мотивам. Об этом сообщил в своем Facebook шеф-редактор издательства АСТ Илья Данишевский.