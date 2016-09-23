Папа Римский Франциск назвал публикацию слухов в СМИ одной из разновидностей терроризма. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщает The Guardian.
Обращаясь к представителям итальянской гильдии журналистов, Папа подчеркнул, что основанную на лжи и непроверенных слухах журналистику вполне можно считать актом терроризма и примером того, как можно убить человека словом.
Понтифик также отметил, что сотрудникам новостных изданий нужно быть осторожнее, поскольку «их голос может услышать каждый, и это очень опасное оружие». Журналистика не должна использоваться в качестве оружия уничтожения людей и даже целых народов, заключил он.
The Guardian отмечает, что многие итальянские издания сильно политизированы и их используют для дискредитации конкурентов, не гнушаясь иногда публикацией неподтвержденных слухов о личной жизни.
Так, в 2009 году Гильдия журналистов Италии раскритиковала премьер-министра Сильвио Берлускони за то, что он использовал собственные СМИ для борьбы с судьей, вынесшим решение не в пользу его семьи, напоминает издание.