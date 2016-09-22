Бизнесмен Глеб Фетисов заявил о готовности отозвать иск к газете «Известия», если она опубликует опровержение вышедшей в январе статьи о фильме «Вий» под заголовком «Создатели фильма «Вий» требуют с несостоявшихся продюсеров 430 млн».
«Все, чего я хочу, — чтобы они опубликовали опровержение, где я и Алексей Петрухин (продюсер «Вия». — RNS) прокомментируем ситуацию, и конфликт будет исчерпан. В этом случае я готов отозвать свои иски к «Известиям»», — сообщил RNS Фетисов.
«Я готов сотрудничать с прессой и изданиями. Мне никто не позвонил ни из «Коммерсанта», ни из «Известий». Если бы они позвонили, мы бы этот вопрос разъяснили. Но погоня за сенсацией — она ничего не добавляет этим уважаемым изданиям», — заявил он.
Бизнесмен отметил, что финансовых претензий к изданию у него нет. «Я понимаю, что пресса находится в сложном состоянии в России, пусть они расцветают», — отметил Фетисов.
Он добавил, что в этой ситуации его волнует вопрос репутации.
«Такой репутации мне совершенно не нужно, потому что я человек содержательный и творческий, мне хочется творить и создавать, а не участвовать в конфликтах и склоках», — сказал бизнесмен.
Фетисов в иске к «Известиям» требует признать не соответствующей действительности информацию, что компания «Фетисов Тетерин фильм» в ходе переговоров с создателями картины «Вий» согласилась стать инвестором проекта, а он сам и его партнер Олег Тетерин обещали перечислить 34,5 млн руб. на создание международной версии фильма.
Ответчиками по делу выступают редакция газеты, а также автор статьи Николай Корнацкий. Изначально иск был подан в Тверской районный суд, но позднее был передан по адресу регистрации ответчика — в Савеловский районный суд, досудебная подготовка по делу прошла в понедельник, 19 сентября, сообщается на сайте суда.
В июле 2016 года Тверской суд Москвы отклонил иск к газете «Коммерсант» из-за публикации, в которой утверждалось, что кинокомпания «Российская фильм группа» потерпела убытки из-за Фетисова и Тетерина.