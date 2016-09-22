Президент России Владимир Путин и кандидат в президенты США Дональд Трамп стали героями нового выпуска французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo. Об этом из Парижа сообщает корреспондент РИА Новости.
Номер поступил в продажу в четверг, 22 сентября. Cтатья, занимающая почти целую полосу и посвященная перспективам победы республиканца на выборах, сопровождается карикатурами, на которых политики изображены вместе.
«Мало сказать, что Кремль занял свою сторону [поддерживая Трампа]. [В случае, если] Трамп — президент, Россия получает большой выигрыш. Большой любитель Путина Трамп поспешит отменить санкции против России и признать аннексию Крыма», — пишут журналисты Charlie Hebdo (в Москве неизменно отвергают обвинения в аннексии полуострова и заявляют, что процедура присоединения соответствовала международному праву — прим. «Ленты.ру»).
Выборы президента США пройдут 8 ноября. За пост борются Трамп и кандидат Демократической партии Хиллари Клинтон. Миллиардер неоднократно выражал симпатии к Путину, за что его критикуют и Клинтон, и Обама.
В сентябрьском интервью Bloomberg Путин, отвечая на вопрос, кого из претендентов он бы предпочел, заявлял: «Мы будем работать с любой администрацией, с любым президентом, которому окажет доверие американский народ, — если, конечно, он сам будет хотеть сотрудничать с Россией».
В августе Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на землетрясение в Италии, до этого — на взрывы в Брюсселе, а еще раньше — на ноябрьские террористические акты в Париже.