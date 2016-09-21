Московский городской суд принял решение о вечной блокировке онлайн-библиотеки «Флибуста», тем самым удовлетворив иск издательства «Эксмо», передает VC.ru со ссылкой на печатные СМИ.
«Мы получили решение Мосгорсуда и отправили документ в Роскомнадзор для ограничения доступа на постоянной основе. Обычно через сутки Роскомнадзор вносит домен в реестр запрещенных в России сайтов», — рассказал глава Ассоциации защиты авторских прав в интернете Максим Рябыко.
Он также отметил, что библиотека может сменить домен, вынудив правообладателей начинать новый судебный процесс.