Поставщиком системы мониторинга за публикациями СМИ и соцсетями «Катюша» стала компания «М 13″, сообщает в пятницу газета «Ведомости» со ссылкой на данные, опубликованные 13 сентября Минкомсвязи на сайте госзакупок.
Система приобретается для управления пресс-службы и информации президента и для департамента пресс-службы и информации правительства. Стоимость контракта до конца года — 79 миллионов рублей.
Ранее администрация президента и правительство использовали для мониторинга СМИ и блогов систему компании «Медиалогия», но контракт не был продлен, пишет издание.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил переход на новую систему мониторинга экономической целесообразностью и необходимостью совершенствовать работу. Также он отметил удобство «Катюши» для использования.
По данным «Ведомостей», система мониторинга «Катюша» разработана на средства частных инвесторов без привлечения госфинансирования.
»Разработка «Катюши» велась на средства частных инвесторов. В системе используется информация из открытых источников со ссылками на оригиналы публикаций, но у компании есть и платные источники информации», — сказал газете гендиректор «М 13″ Александр Бадиков.