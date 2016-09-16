Программное обеспечение Google скрыло морду коровы на панораме Google Street View. На это в Twitter обратил внимание редактор британской The Guardian Дэвид Шариатмадари (David Shariatmadari).
«Приятно видеть, что Google серьезно относится к конфиденциальности коров», — отметил журналист.
Фото, опубликованное 12 сентября, быстро распространилось по сети. Запись Шариатмадари набрала около 10 тысяч ретвитов. Пользователи шутили над оригинальным решением Google и сочли несправедливым то, что поисковик не позаботился о конфиденциальности второй коровы, присутствующей на фото, — ее морда на панораме опубликована без цензуры.
В Google объяснили, что алгоритм скрытия лиц Google Street View в случае с коровой «немного перестарался». «Конечно, нам не жаль, что эта корова «надоила» свои пять минут славы», — пошутили в пресс-службе компании.
Google Street View позволяет смотреть панорамные виды улиц городов мира. Программа автоматически затирает лица людей и номера транспортных средств.