Интернет-пользователи уже третий день обсуждают блокировку сайта PornHub. Согласно статистике, опубликованной крупнейшим в мире порталом с порнографическим контентом, Россия занимает 11-е место по количеству посещений сайта. РИА Новости выяснило, как к запрету относятся порноактеры и психотерапевты.
Битва за контент
14 сентября стало известно о предписании Роскомнадзора заблокировать ресурс с фильмами для взрослых. Решение о запрете доступа еще в конце мая вынес районный суд Воронежской области. В постановлении говорилось о том, что крупнейший в мире порносайт с бесплатным контентом нарушал российский закон об обороте порнографических материалов и причинял вред здоровью и развитию детей.
Блокировка вызвала резонанс. На популярной интернет-платформе по продвижению гражданских инициатив россияне стали создавать петиции с требованием вернуть сайт для взрослых. Крупные российские сервисы и компании (Aviasales, «Киберленинка», «Нетология», Рокетбанк) отреагировали «специальными предложениями» и изменили дизайн сайтов, использовав фирменные цвета Pornhub.
Администрация самого ресурса со взрослым контентом обратилась к Роскомнадзору с предложением дать «премиум-аккаунт» ведомству в обмен на снятие блокировки. Но предсказуемо в Роскомнадзоре ответили отказом: «Извините, мы не на базаре, демографией не торгуем», — сообщалось в твиттер-ответе ведомства.