В сети появилась игра под названием MilonovGo. Она представляет собой платформер-головоломку, по сюжету которой виртуальный Виталий Милонов, который является депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга, пытается спасти свой город, сражаясь с наркоманами и представителями ЛГБТ-сообщества.
Под музыкальное сопровождение синти-попа из 90-х депутат с помощью православного креста и священных покеболов обращает зомби-геев в спортсменов-натуралов. Помимо спасения города игрокам придется собирать голоса электората и следить за здоровьем Милонова, время от времени подкрепляя его шаурмой, которую можно обнаружить при прохождении платформера.
Если же наркоманы и геи смогут отнять у виртуального депутата все 100 очков здоровья, игра прекращается и появляется фотография гей-парада, сопровождающаяся надписями «Вы не спасли Петербург, как вы спасете Россию» и «Милонов проиграл, а мы победили».
В аппарате Милонова, который неоднократно выступал против популяризации гомосексуализма, пока никак не прокомментировали запуск MilonovGo.
Игра является пародией на платформер-головоломку Braid, выпущенную в 2008 году.