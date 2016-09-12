Федеральная служба по аккредитации отреагировала на продолжение расследования петербургского издания «Фонтанка» о горящем твороге. Об этом сообщается на сайте интернет-газеты.
Журналисты беспрепятственно зарегистрировали несуществующую марку творожка, после чего обратились за разъяснениями в Росаккредитацию. Ведомство поблагодарило «Фонтанку» за проделанную работу, а также сообщило о проведении в отношении газеты внеплановых проверок.
Спустя некоторое время редакция получила подробный ответ с предупреждением, что за регистрацию несуществующего товара может грозить штраф в размере до 300 тысяч рублей. Росаккредитация посоветовала как можно быстрее отозвать декларацию о регистрации творожка из государственного реестра, а в случае отказа пригрозила наказанием.
В июне этого года «Фонтанка» сообщила о появлении в продаже творога, воспламеняющегося при нагревании. По информации издания, житель Санкт-Петербурга купил этот продукт и решил проверить его свежесть: нагрел на сковороде. Творожная масса загорелась и начала плавиться. Журналисты купили продукт в том же месте, повторили эксперимент и получили аналогичный результат. Спустя девять дней после публикации материала Роспотребнадзор приостановил в Липецкой области работу Лев-Толстовского молочного завода, являющегося производителем этого творога.