В последние годы самый авторитетный журнал о мировом боксе The Ring все чаще подвергается критике со стороны фанатов и ведущих спортивных организаций. Не остаются в стороне и профессиональные боксеры, ведь многие из них по странному стечению обстоятельств лишились высоких мест в авторитетных рейтингах, составляемых журналистами издания. «Лента.ру» выяснила, что происходит и какую роль в этом сыграл бывшая звезда ринга Оскар Де Ла Хойя.
Исторический авторитет
Не слишком посвященному в тонкости современного бокса человеку трудно даже представить, насколько серьезно The Ring влияет на этот вид спорта. Журнал с почти вековой историей — не просто главный источник информации о большинстве знаковых бойцов и поединков. The Ring одной своей статьей может зажигать и гасить звезды, а его традиционные независимые рейтинги многие годы служат главным ориентиром для промоутеров, фанатов и букмекеров.
Самое удивительное, что такая репутация сформировалась почти сразу после основания журнала. И во многом это заслуга одного из самых одиозных и авторитетных спортивных журналистов Америки Нэта Флейшера. В 1922 году молодой редактор полосы спорта в известном еженедельнике New York Press неожиданно сделал ставку на только обретавший свои фирменные черты профессиональный бокс и предложил издателям выпускать ежемесячник с рассказами о самых интересных бойцах и поединках.
Чтобы умаслить своих боссов, хитрый Флейшер предусмотрительно включил туда и раздел о популярной в то время борьбе. Через несколько лет интерес к борцам пошел на убыль, и журнал сосредоточился исключительно на боксе. Флейшер почти сразу обзавелся серьезными связями, благо многие из его партнеров не только были постоянными зрителями боев, но и сами захаживали в боксерский зал.
Билетами на все интересные поединки их снабжал Френк Колтри — казначей главной спортивной арены Нью-Йорка «Мэдисон-сквер-гарден» и большой друг нескольких мафиозных группировок. Про закулисные интриги и топовых боксеров охотно рассказывали крупнейшие промоутеры Текс Райкард и Айк Дорган, чей брат был одним из лучших газетных карикатуристов того времени.
В редакции же Флейшер собрал настоящую элиту спортивной журналистики. Но главная его заслуга — первые в мире независимые рейтинги топовых боксеров, которые журнал составляет с 1925 года. Повлиять на журналистов было невозможно — The Ring прекрасно продавался и был финансово независим, а главный редактор водил дружбу со многими видными политиками и бизнесменами. Для журналистов бокс был пропуском в высшее общество, и они слишком дорожили своей репутацией, чтобы польститься на деньги стремительно богатевших промоутеров.
За свою полувековую карьеру Флейшер основал «Зал славы бокса», куда включались лучшие спортсмены в истории, написал десятки книг, отсудил и откомментировал не менее тысячи поединков. Он был самым влиятельным человеком в мире профессионального бокса. The Ring даже обзавелся собственным чемпионским поясом, сразиться за который могли лишь лидеры рейтинга.
Авторитета Флейшера хватило даже на борьбу с боксерскими организациями WBC и WBA, которые с середины 1960-х годов подминали под себя весь профессиональный бокс. Лучшие авторы журнала старательно компрометировали боксерских чиновников, публикуя статьи об их коррупции и нежелании устраивать наиболее интересные зрителям бои. В результате вплоть до смерти Нэта в 1972 году чемпионский пояс The Ring был одним из самых желанных трофеев для всех звезд ринга.
Падения и продажи
Созданного Флейшером задела хватило еще на 15 лет. Журнал оставался самым авторитетным изданием о боксе, а в 1977 году даже начал выходить на японском, испанском и французском языках. Но к середине 1980-х годов возникли проблемы — преемник Флейшера, известный спортивный журналист Берт Рендолф Шугар, ушел на повышение в атлетическую комиссию Нью-Йорка, а журналисты массово мигрировали на телевидение.
В итоге журнал почти обанкротился и не выходил весь 1989 год, пока руку помощи не протянул владелец изданий-конкурентов Boxing Illustrated и KO & World Boxing Стенли Уэстон. Для него The Ring стал делом всей жизни, ведь именно там он много лет назад получил свою первую работу грузчика. Уэстон не только вернул в редакцию большинство ведущих авторов и восстановил престиж журнала, но и собственноручно нарисовал для него 57 обложек, а также сделал более 100 тысяч фотографий.
Принадлежавшая Уэстону Компания Kappa Publishing Group, также выпускавшая паззлы и географические карты, тратила на журнал немалые суммы, а сам он тщательно следил за непредвзятостью публикаций. Именно благодаря ему рейтинги The Ring были признаны официальными на многих крупнейших спортивных каналах, в том числе на ESPN.
Но в 2006 году выпуск боксерских журналов стал непомерно дорогим занятием для Kappa, и компания продала все три своих издания компании Sports and Entertainment Publications. Ей владеет группа частных инвесторов, но возглавляет их бывшая звезда бокса и успешный промоутер Оскар Де Ла Хойя, которого многие фанаты бокса сегодня называют «убийцей» The Ring.
Из грязи в князи
Боксер Де Ла Хойя, прозванный «Золотым мальчиком», считался эдаким Рокки — он был добр, улыбчив, никогда не хамил соперникам. Выходец из бедного латиноамериканского района Лос-Анджелеса, посвятивший победу на Олимпиаде в Барселоне своей скончавшейся незадолго до этого матери, провел много зрелищных боев и всегда дрался до последнего. В 45 поединках одержал 39 побед, причем 30 — нокаутом. В 1997 году The Ring признал его лучшим боксером вне зависимости от весовой категории.
После завершения карьеры звездный боксер Оскар Де Ла Хойя основал свою промоутерскую компанию и выкупил The Ring
Но на закате карьеры Де Ла Хойя показал себя и весьма жестким бизнесменом, способным на суровые и бескомпромиссные решения. Еще в начале 2000-х он основал промоутерскую компанию Golden Boy Promotions, быстро укрепившуюся на рынке. Выгодно продав права на свои бои с Флойдом Мэйвезером и Мэнни Пакьяо, Оскар сосредоточился на продвижении рейтинговых бойцов, в том числе Бернарда Хопкинса, Рикки Хаттона и Шейна Мосли. В этом ему помогают опытный банкир Ричард Шефер и один из самых могущественных промоутеров мира Эл Хэймон.
Конфликт интересов
Выкупив права на издание главных журналов о боксе, Де Ла Хойя уверял всех, что его бизнес-интересы никак не скажутся на редакционной политике изданий. Но реальность показала, что это не так.
Сначала изменения носили косметический характер, и журналисты продолжали непредвзято оценивать выступления боксеров, порой жестоко критикуя бойцов Golden Boy. Оскар же сосредоточился на развитии сайта, что большинству медиаэкспертов показалось крайне правильным решением. Однако они не учли того, что консервативная аудитория The Ring негативно воспринимала любые перемены, а развитие веб-версии неизбежно привело к появлению развлекательного и молодежного контента. Многолетние читатели восприняли это в штыки, и журнал потерял многих преданных фанатов.
А осенью 2011 года в The Ring неожиданно обновилась почти вся редакция, и на смену работавшей еще при Уэстоне команде пришли авторы популярного портала MaxBoxing. Журнал переехал из Нью-Джерси в Лос-Анджелес, где и живет Де Ла Хойя. Постепенно в разделах «Новые лица» и «Интервью номера» стало все больше бойцов Golden Boy, а непредвзятые прежде рейтинги начали демонстрировать странные результаты.
Сотрудничавший с Де Ла Хойей Флойд Мэйуэзер смог сохранить чемпионские пояса The Ring в двух весовых категориях.
Так, когда немец Марко Хук временно перешел в тяжелый вес ради боя с Александром Поветкиным, его сразу лишили пояса The Ring в более легкой весовой категории. Однако оказавшийся в той же ситуации Флойд Мэйуэзер, в то время сотрудничавший с Де Ла Хойей, сохранил свои титулы сразу в двух весах.
А вскоре редакция поменяла и сами правила завоевания пояса The Ring, разрешив поединки всех бойцов в первой десятке рейтинга. Несколько недовольных таким решением экспертов покинули издание.
Все это в конечном итоге привело к катастрофическим последствиям — за некогда один из самых ценных титулов в мировом боксе теперь сражаются лишь бойцы Golden Boy, а лишенный пояса звездный полутяж Адонис Стивенсон прямо заявляет, что мнение нынешних экспертов «ничтожно».
Те же, кто не согласился играть по правилам Де Ла Хойи, теперь ориентируются на не самые престижные рейтинги специализированных интернет-порталов вроде Fightnews. Для истинных фанатов бокса еще остались подсчеты некоммерческой организации Transnational Boxing Rankings Board (TBRB). И да, там в основном те, кого в 2011 году лишили работы всей жизни в The Ring.
Владимир Тодоров