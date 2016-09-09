Западные ресурсы для взрослых приняли участие в акции Free Porn Day («День бесплатного порно»), в рамках которого порносайты открыли пользователям свободный доступ к различным роликам с возрастным ограничением 18+. Об этом событии сообщает The Sun.
На официальном сайте Free Porn Day представлены ссылки на видеоролики таких популярных порностудий, как Vivid, Evil Angel, Kink, Nubiles-Porn.com и MetArt, которые для удобства пользователей распределены по различным тематическим категориям. «Никаких кредитных карт. Только качественные видеоролики», — гласит надпись на сайте.
Хотя доступ к взрослому контенту действительно свободный, некоторые сайты могут потребовать у пользователя адрес электронной почты для верификации.
По словам представителей порностудий, Free Porn Day — это единственный способ для взрослых ресурсов с платной подпиской сопротивляться популяризации бесплатных видеохостингов, зарабатывающих на рекламе.
На сайте также установлен счетчик, согласно которому акция с бесплатным доступом к порнороликам закончится 9 сентября ровно в 10 утра по московскому времени.