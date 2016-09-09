Московское УФАС России возбудило в отношении ООО «Компания Афиша» 14 дел по признакам нарушения ч. 10.1 ст. 5 Закона о рекламе.
Ранее сотрудники Управления провели плановую выездную проверку издательства. В ходе проверки в журнале «Афиша», нескольких путеводителях, выпускаемых компанией, а также в электронных СМИ издательства была обнаружена реклама информационной продукции, подлежащей возрастной классификации, без указания ее категории.
К примеру, без соответствующей пометки Компанией Афиша размещалась реклама мобильных приложений «Viber» и «Galleries Lafayette Paris Haussmann», а также выставки архитектурных изданий «Archizines», проходившей этим летом в универмаге «Цветной».
Справочно:
В соответствии с ч. 10.1 ст. 5 Закона о рекламе, не допускается размещение рекламы информационной продукции, подлежащей классификации в соответствии с требованиями Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», без указания категории данной информационной продукции.
Рассмотрение дел назначено на 22 и 27 сентября 2016 года.