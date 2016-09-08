Фейк-аккаунты, компрометирующие российские госструктуры и политиков, финансируются на средства, поступающие из федеральных министерств Германии. Об этом заявила на еженедельном брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, фейк-аккаункт российского внешнеполитического ведомства ведет сотрудник германского фонда Германа Белля, возглавляющий его киевское отделение.
«Можно сделать вывод о прямом участии германской стороны, в частности партии зеленых, в личных нападках и на руководство РФ, и на МИД. Особенно примечательно, что все это происходит на фоне массированной кампании западных СМИ о том, что это российская сторона влияет на политические процессы, внутриполитическую жизнь в западных странах, якобы преследуя цель чуть ли не смены режима в этих государствах», — заявила представитель МИД РФ.
Захарова отметила, что фонд одной из ведущих германских партий, который используется в «нечистоплотных антироссийских целях», финансируется на деньги немецких налогоплательщиков. По ее словам, бюджет фонда Белля, как и других партийных фондов Германии, большей частью формируется из средств федеральных министерств, в том числе МИД Германии.