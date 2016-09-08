Режиссер Никита Михалков обвинил Мосгорсуд «в профессиональной неряшливости» и халатности при рассмотрении его апелляционной жалобы по делу против медиахолдинга РБК. Об этом режиссер заявил RNS.
«К моему глубочайшему сожалению, то, что сегодня мы увидели в суде, стало еще одним подтверждением всему тому, что говорится нелестного о нашей судебной системе. И я сейчас не говорю о коррупции, я говорю о профессиональной неряшливости, о нежелании погружаться в изучение темы, о вездесущем сегодня поверхностном отношении ко всему», — заявил RNS Михалков. Он подчеркнул, что только суд принимает решение о всестороннем изучении доказательств, свидетельств и экспертиз, которые представляют стороны по делу.
«Но даже не потрудиться ознакомиться с предоставляемыми документами и заключениями – это, на мой неюридический взгляд, высшая степень халатности и попустительства в наплевательском отношении к истцу или ответчику, — заявил Михалков. — Безусловно, мы не оставим эту ситуацию без внимания. Мы намерены идти дальше. И это уже не дело конкретного процесса, а дело принципа. И я уверен, что мы найдем сторонников нашей точки зрения».
Во вторник 6 сентября Мосгорсуд отклонил иск Михалкова против РБК о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд отклонил требование режиссера о проведении дополнительной экспертизы, решив рассматривать апелляцию только на основании уже направленных в суд документов.
Режиссер подал иск против РБК в начале года, претензии касались двух статей: «МВД начало проверку связанной с Михалковым фирмы из-за анонимного доноса» и «Михалков получит право еще десять лет собирать «налог на болванки»».
Иск был подан против двух юрлиц — «РБК Медиа» и ЗАО «Росбизнесконсалтинг», одно из которых представляет редакцию, другое — сайт РБК, где были опубликованы спорные материалы. Истец настаивал на компенсации в 1 млн рублей по каждой статье. Общий объем претензий к двум юрлицам был 4 млн рублей. Одной из претензий истца было употребление частицы «еще» в заголовке одной из статей, заявлял в суде по итогам лингвистической экспертизы лингвист Института русского языка имени Виноградова Анатолий Баранов.