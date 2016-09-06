В квартире, где проживал ловивший покемонов в храме екатеринбургский видеоблогер Руслан Соколовский, изъята авторучка, которая могла использоваться для шпионажа. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета по Свердловской области.
В пресс-релизе говорится, что найденная ручка имеет «признаки специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации». «Такого рода предметы ограничены в гражданском обороте, и за их незаконное использование предусмотрена уголовная ответственность», — подчеркнули в управлении. Отмечается, что речь идет о статье 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Вопрос о наличии признаков состава преступления будет решен по итогам судебной экспертизы.
Следователи также изъяли в жилище Соколовского видеокамеру и два штатива, несколько веб-камер, ноутбук, нетбук, профессиональный микрофон.
4 сентября Соколовский был взят под стражу ввиду возможных трудностей содержания под домашним арестом (он не имеет постоянного места жительства). Блогер обвиняется по части 1 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и части 2 статьи 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, совершенное в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний») УК РФ.
О задержании Соколовского сообщалось в начале сентября. Полиция обратила внимание на опубликованное им видео, в котором блогер ловит покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Позже в Следственном комитете пояснили, что причиной ареста стала не игра в Pokemon GO как таковая, а видеоролики, содержащие оскорбления и нецензурную брань.